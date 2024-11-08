В Истре запустили масштабное производство устройств для спасения людей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Истра заработали производственно-складской комплекс и испытательный полигон средств для экстренной эвакуации людей из высотных зданий при чрезвычайных ситуациях. Объект открыл подмосковный производитель соответствующей продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Выпускать оборудование на новом предприятии будут сразу две компании – «Самоспас» и «Венто». Инвестиции в строительство и запуск современного производственно-складского комплекса площадью более 10 тыс. кв. м оцениваются в 1 млрд рублей. На предприятии уже создано 80 рабочих мест, а в ближайшее время принять на работу могут ещё около 120 сотрудников.
Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. «Самоспас» выпускает канатно-спускные системы для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы.
«Венто» производит оборудование для работ на высоте и под землёй. В Истре будут не только изготавливать такие системы, но и испытывать их на высотном полигоне. В ближайшее время на территории комплекса планирую открыть учебный центр, на базе которого будут обучать сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.
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«В этом году за счёт запуска нового цеха металлообработки объём выпускаемой продукции увеличится на 30%. В I квартале будущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию швейную фабрику площадью 3,5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить производственные мощности ещё на 20%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. «Самоспас» выпускает канатно-спускные системы для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы.
«Венто» производит оборудование для работ на высоте и под землёй. В Истре будут не только изготавливать такие системы, но и испытывать их на высотном полигоне. В ближайшее время на территории комплекса планирую открыть учебный центр, на базе которого будут обучать сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.
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Лора Луганская