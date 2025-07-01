Для россиян спрогнозировали курс рубля на июль
Эксперт Пичугин: в июле доллара будет стоить 78–80 рублей
В июле доллар будет стоить около 78–80 рублей за доллар. Так считает независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
«Сохраняется эффект жесткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка ЦБ — 20%, а ставки по вкладам в топ-10 банков достигают 17,3–18,5% годовых. Это поддерживает рублевые активы и сдерживает спрос на валюту», — отметил Пичугин в разговоре с «Известиями».
При этом он добавил, что дальнейшее укрепление рубля маловероятно.
В свою очередь инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru», что средний курс доллара в 2026 году составит 92,3–100,3 рубля.
«Комфортным для российских экспортеров был бы курс доллара на уровне 90–100 рублей за доллар. Средний курс доллара в 2026 году, заложенный в российский бюджет, находится на этом уровне. Он составит 92,3–100,3 рубля», — пояснил эксперт.
Он добавил, что дальнейшее снижение ключевой ставки может сделать рублевые сбережения менее привлекательными. Таким образом, к декабрю следующего года курс доллара составит 90 рублей.