Экономист ответил, когда доллар будет стоить 100 рублей

30 мая 2025, 17:42

Разуваев: доллар будет стоить 100 рублей, как только снизится ключевая ставка

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Доллар достигнет отметки в 90-100 рублей, как только снизится ключевая ставка, рассказал в беседе с «Татар-информ» экономист Александр Разуваев.







«Доллар не будет падать, а будет 90-100 рублей очень скоро, как только «ключ» начнут снижать», — пояснил собеседник.