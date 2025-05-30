Экономист ответил, когда доллар будет стоить 100 рублей
Разуваев: доллар будет стоить 100 рублей, как только снизится ключевая ставка
Доллар достигнет отметки в 90-100 рублей, как только снизится ключевая ставка, рассказал в беседе с «Татар-информ» экономист Александр Разуваев.
«Доллар не будет падать, а будет 90-100 рублей очень скоро, как только «ключ» начнут снижать», — пояснил собеседник.
Он добавил, что РФ нужен слабый рубль для восстановления импорта и спасения бюджета.
Перед этим финансист спрогнозировал, что в следующем году ставка Центробанка может опуститься до 12%. Кроме того, он отметил, что к концу 2025-ого она может снизиться до 16%.
Известно, что заседание совета директоров по вопросам ключевой ставки состоится 6 июня. Сейчас ключевая ставка ЦБ равна 21%.