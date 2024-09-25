Для самозанятых Подмосковья проведут бизнес-игру по кооперации

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Бесплатную «Большую игру про кооперацию самозанятых» проведёт 3 октября центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Большая игра о совместной работе самозанятых» — это практическое мероприятие, участники которого узнают, как сотрудничество с коллегами может помочь добиться успеха бизнеса. На бизнес-игре самозанятых познакомят с принципами кооперации и объяснят им, как объединение повышает эффективность работы и открывает новые возможности для развития. Спикером мероприятия станет руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин», — говорится в сообщении.Деловая игра будет проводиться очно в Москве по адресу: ВДНХ, проспект Мира, дом №119, строение 318. Мероприятие начнётся в 11 утра и продлится до трёх часов дня. Для участия необходимо оставить онлайн-заявку, приём заявок открыт до 9 утра 3 октября.
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