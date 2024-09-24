Резиденты подмосковных ОЭЗ сэкономили за счёт таможенных льгот 3,4 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резиденты пяти подмосковных особых экономических зон с начала 2022 года сэкономили более 3,4 млрд рублей за счёт нулевой ставки таможенной пошлины.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо обнуления таможенной пошлины, резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых преференций.
В Подмосковье расположено пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших ОЭЗ по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сейчас их резидентами являются 218 компаний, в том числе иностранные инвесторы.
3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» пройдёт второй Международный форум ОЭЗ. На форуме ждут около 400 участников более чем из 20 стран.
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«Для резидентов особых экономических зон Подмосковья действует режим свободной таможенной зоны, который обеспечивает им нулевую таможенную пошлину. Нулевая ставка распространяется на импортируемые резидентами товары для своего производства. Такая же ставка – и в отношении вывозимой в другие страны продукции, произведённой на территории ОЭЗ. Это позволяет экономить значительные средства, которые компания может направить на решение приоритетных задач», – пояснила Зиновьева.
Помимо обнуления таможенной пошлины, резиденты ОЭЗ получают ряд налоговых преференций.
В Подмосковье расположено пять особых экономических зон, четыре из которых вошли в число лучших ОЭЗ по оценке эффективности от Минэкономразвития России. Сейчас их резидентами являются 218 компаний, в том числе иностранные инвесторы.
3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» пройдёт второй Международный форум ОЭЗ. На форуме ждут около 400 участников более чем из 20 стран.
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Лора Луганская