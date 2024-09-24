В Лыткарине появится распределительный центр за 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Тимоша» построит в городском округе Лыткарино крупный распределительный центр, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Компании под проект по упрощённой процедуре, без проведения торгов, передали в аренду земельный участок.
«Министерство поддержало значимый для региона проект компании «Тимоша». Инвестор получил в аренду землю без процедуры торгов. Инвестиции в запуск распределительного центра составят 1 млрд рублей. Планируется ввести объект в эксплуатацию в 2027 году. На предприятии рассчитывают создать 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Площадь участка превышает 4 га. Российский производитель кондитерских изделий построит два корпуса, которые будут включать складские и административные помещения. Компания сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости после выполнения обязательств по реализации инвестпроекта.
Подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона. Сейчас в Подмосковье инвесторам предлагают около 190 объектов.
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Лора Луганская