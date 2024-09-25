Подмосковным предпринимателям расскажут о внешней торговле с Турцией

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Компании, работающие в Московской области и развивающие экспортную деятельность, смогут стать участниками бесплатного образовательного вебинара «Турция: Экспортные возможности и вызовы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Вебинар организует Российский экспортный центр. Он пройдёт 1 октября с 10.00 до 12.00.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.
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«Представители РЭЦ в Турции расскажут, какие направления сегодня наиболее перспективны, как эффективнее взаимодействовать с турецкими партнёрами, какие существуют торговые барьеры. Организаторы также поделятся своим опытом и советами», – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.
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Лора Луганская