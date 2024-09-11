Для самозанятых жительниц Подмосковья проведут бизнес-форум

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес» планируют повести 20 сентября на территории усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«Спикерами на форуме будут исполнительный директор Сбера Наталья Хруленко, тренер по ораторскому мастерству и коммуникациям Димитрий Чумак генеральный директор маркетингового агентства «Ван Лов» Сергей Теймуро, и другие», — говорится в сообщении.Участникам форума расскажут, как развить свой бизнес и куда в Московской области можно обратиться за консультацией и поддержкой, предоставят возможность найти инвесторов и партнёров и пр.
Участие в форме бесплатное, но потребуется предварительная регистрация: она открыта до девяти часов вечера 18 сентября по ссылке.
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