Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам

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Максимальные ставки по вкладам повысил Сбер, пишет РБК. Уточняется, что повышение коснулось вкладов «Лучший %», рост которого составил до 20% годовых и «Сбервклада» до 19%.
Как отметили журналисты, максимальный доход от вклада «Лучший %» можно получить только, если положить деньги на ближайшие три года, и доступно это для «новых» денег.
Чтобы получить повышенную ставку на «Сбервкладе» на срок от семи до девяти месяцев, нужно пользоваться подпиской «Сберпрайм», а также получать пенсию или зарплату в Сбербанке, проводить операции по картам.
Минимальные вложения составляют 100 тысяч рублей. В банке добавили, что такие условия являются привлекательными как для новых, так и для существующих клиентов.
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Чтобы получить повышенную ставку на «Сбервкладе» на срок от семи до девяти месяцев, нужно пользоваться подпиской «Сберпрайм», а также получать пенсию или зарплату в Сбербанке, проводить операции по картам.
Минимальные вложения составляют 100 тысяч рублей. В банке добавили, что такие условия являются привлекательными как для новых, так и для существующих клиентов.
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Никита Кротов