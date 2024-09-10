Каждый третий житель Подмосковья работает в малом и среднем бизнесе

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область занимает второе место среди российских регионов по количеству компаний малого и среднего бизнеса.
На таких предприятиях работает почти треть жителей Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Мининвесте напомнили, что власти региона оказывает компаниям МСП поддержку как финансового, так и нефинансового характера. Она осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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«На долю компаний МСП приходится 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли 339 млрд рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть валового регионального продукта Подмосковья», – отметила зампред.
В Мининвесте напомнили, что власти региона оказывает компаниям МСП поддержку как финансового, так и нефинансового характера. Она осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская