Для участников конкурса российских брендов «Знай наших» открыли 11 номинаций

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Заявки по пяти основным и шести специальным номинациям принимаются от желающих принять участие в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», конкурс проводит Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.
«В основные номинации входят «Высокие технологии», «Продукты питания», «Информационные технологии», «Потребительские товары» и «Креатив». Специальные номинации — это «Бренды малых городов», «Молодёжные бренды», «Кавказские бренды», «Бренды исторических регионов», «Культурный код» и «Комфортная жизнь для защитников Отечества», — говорится в сообщении.Участие в конкурсе могут принять малые и средние предприниматели. Обязательными условием является рост продаж, кроме того, локализация бизнеса должна составлять не менее 30%.
Заявки на участие принимаются до 15 мая. Подробнее узнать о конкурсе можно на его официальном сайте.
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