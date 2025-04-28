На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений

Фото: пресс-служба АСИ
Пятый форум «Сильные идеи для нового времени» проведут в этом году Агентство стратегических инициатив и Росконгресс, предложить свою идею по улучшению жизни в России можно до 15 мая, в настоящее время поступило уже свыше 11 тысяч предложений, сообщает пресс-служба АСИ.
«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных ответов на вызовов, стоящие перед Россией. Мы видим, сколько в нашей стране мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, бизнесом и властью, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач», — сказал замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.В этом году предложения принимаются по пяти направлениям: социальная инициатива, предпринимательская инициатива, климатическая и экологическая инициатива, технологическая инициатива и кадровая инициатива.
Подробнее узнать о форуме и предложить свою идею можно по ссылке.
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