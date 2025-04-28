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На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений

Фото: пресс-служба АСИ

Фото: пресс-служба АСИ

Пятый форум «Сильные идеи для нового времени» проведут в этом году Агентство стратегических инициатив и Росконгресс, предложить свою идею по улучшению жизни в России можно до 15 мая, в настоящее время поступило уже свыше 11 тысяч предложений, сообщает пресс-служба АСИ.
«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных ответов на вызовов, стоящие перед Россией. Мы видим, сколько в нашей стране мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, бизнесом и властью, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач», — сказал замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.
В этом году предложения принимаются по пяти направлениям: социальная инициатива, предпринимательская инициатива, климатическая и экологическая инициатива, технологическая инициатива и кадровая инициатива.

Подробнее узнать о форуме и предложить свою идею можно по ссылке.

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#россия
«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках
Синоптик Шувалов: на Москву идут дожди
28 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Конец апреля для жителей Москвы и области выдался не очень теплым. Чего ожидать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве заморозки заканчиваются.

«Порывы ветра достигают 10−12 метров в секунду, и поэтому пока первый шаг к повышению температуры не слишком впечатляющий. Но пик похолодания мы этой ночью прошли, теперь с заморозками заканчиваем, в первую половину мая их не будет», — сказал синоптик.

По его словам, ночная температура повысится до 7 градусов тепла, а дневная будет от 10 до 15 градусов.

«Будет колебаться давление, потому что сейчас Москва и Подмосковье оказываются на пути перемещения циклонов. Завтра, начиная со второй половины дня и в ночь на среду ожидаются дожди. Затем небольшой перерыв в дождях, и 1 мая еще один залп дождей», — поделился Шувалов.

Он отметил, что 3 мая будет сухо, а температура повысится до 15, 17 градусов тепла, после чего Москву и область снова накроют дожди.

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#дожди
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Москвичам рассказали о погоде в последние дни апреля
Синоптик Ильин: до 1 мая в Москве будут идти дожди
28 апреля 2025, 16:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

В последние дни апреля в столичном регионе ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сегодня ещё будет солнечно. А в предстоящие дни вплоть до четверга ожидается пасмурная погода с дождями. Наиболее интенсивный дождь во вторник, с температурой воздуха 8... 10 °С и отдельными порывами ветра до 18 м/с», — рассказал Ильин в беседе с RT.

При этом он отметил, что ночных заморозков больше не будет, а температура до конца недели ожидается в районе 2... 7 °С.

По словам синоптика, 1 мая в Москве будет дождливо, но температура воздуха при этом составит порядка 16 °С выше нуля. В выходные в столичном регионе воздух прогреется до 14... 19 °С.

Тем временем в Кузбассе в ночь на 1 мая похолодает до -6 °С, но уже днём столбики термометров поднимутся до 13… 18°С, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.

«29 апреля, по области ожидается 15 местами потеплеет до 9, а днем столбики термометра покажут отметку 24… 29. Порывы северного ветра достигнут 17 м/с. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы», — говорится в сообщении.

Уже 30 апреля ночью температура воздуха не превысит 3 °С, а днем потеплеет до 17.

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В Минпросвещения озвучили максимальное количество уроков в день
Кравцов: педагоги должны проводить в день не более 5-6 уроков
28 апреля 2025, 15:13

Фото: istockphoto/dolgachov

Педагоги должны проводить не более пяти-шести уроков в день, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках заседания Совета законодателей РФ. Максимальная нагрузка отражена в соответствующем приказе.
«Сегодня мы [приказом министерства] нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — 5-6 уроков, не больше», — сказал Кравцов.
Отмечается, что для школ нужно создать типовые регламенты работы.

«Сегодня мы рекомендациями министерства направили, типовые штатные расписания, но понятно, что это рекомендации. Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса», — добавил министр.
Кравцов резюмировал, что необходимо вносить изменения в соответствующее законодательство.

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Умерла актриса сериала «Тайны следствия» Элеонора Леви
Актриса Элеонора Леви, сыгравшая в «Тайнах следствия», умерла в возрасте 58 лет
28 апреля 2025, 14:51

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Элеонора Леви (Мовилло), снимавшаяся в фильмах «Два капитана — 2», «Тайны следствия» и «Кулагины», скончалась в возрасте 58 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.ру».
Артистки не стало в среду, 23 апреля. Причина смерти Леви не раскрывается. Дата и место похорон в настоящее время неизвестны.

Многие знают актрису по роли Фаины Каплан в фильме «Два капитана — 2». Она также сыграла эпизодические роли в картинах «Крепкие орешки — 2», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.

Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стартовала регистрация на региональный этап стажировок по программе «ГосСтарт»
28 апреля 2025, 14:51

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

28 апреля началась регистрация на Региональный этап стажировок в рамках направления «ГосСтарт.Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Она продлится до 30 мая, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
В рамках направления организуются стажировки в исполнительных органах субъектов Федерации и в органах местного самоуправления для молодёжи от 18 до 35 лет. Цель – повышение привлекательности государственной и муниципальной службы.
«ГосСтарт.Стажировки» – это возможность для молодых специалистов получить практический опыт работы в органах власти, заложить фундамент успешной карьеры, внести свой вклад в развитие страны. Направление предлагает не только ценные знания, но и наставничество опытных профессионалов и перспективу дальнейшего трудоустройства», – отметили в пресс-службе.
Для участия в региональном этапе нужно ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора; заполнить анкету и прикрепить резюме по установленному образцу.

Далее необходимо прислать видеоролик продолжительностью от 60 до 120 секунд с краткой информацией о себе и ответом на вопросы «Почему именно я должен пройти стажировку в исполнительном органе субъекта Российской
Федерации или органе местного самоуправления по Программе «ГосСтарт.Стажировки?», а также «Что я ожидаю от стажировки?».

К заявке нужно прикрепить согласие на обработку персональных данных. Следует также указать три приоритетных места прохождения стажировки.

Прохождение стажировки запланировано на период с 7 июля по 29 августа 2025 года. По итогам регионального этапа будет сформирован рейтинг участников. Те, кто успешно пройдёт стажировку, получит дополнительные баллы при отборе на федеральный этап направления, который предполагает прохождение стажировки в федеральных органах исполнительной власти.

Регистрация на стажировку проходит в онлайн-формате с использованием ФГАИС «Молодёжь России».

«ГосСтарт» – это федеральная программа Росмолодёжи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Миссия программы – формирование сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, готовых брать ответственность и вносить вклад в развитие страны.

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