ЗОЖ стал самым популярным направлением форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото: пресс-служба АСИ
На форум «Сильные идеи для нового времени» уже поступило свыше14 тыс. проектов по предусмотренным пяти направлениям. Самым популярным из них оказалась «Национальная социальная инициатива», сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.
«Этому треку принадлежит около половины общего числа предложений, отправленных на форум. При этом в НСИ была отдельно выделена тема про воспитание ценностей и формирование здорового образа жизни. По ней поступило более 1,5 тыс. идей. Таким образом, каждая десятая заявка на форум «Сильные идеи» посвящена ЗОЖ. Больше всего предложений на эту тему поступило из Башкирии, Самарской, Саратовской, Нижегородской и Ульяновской областей», – говорится в сообщении.В АСИ отметили разнообразие идей. Например, один автор предложил глобальную социальную кампанию по переосмыслению национальной идентичности через ЗОЖ, другой – проведение VR-уроков здоровья в школах. Форум организовали Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Цель – организовать содружество инициативных людей и консолидировать 100 самых сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.
Подать заявку на участие в форуме можно до 15 мая на платформе. Для этого нужно зарегистрироваться и выбрать нужную номинацию.
Читайте также:
На форум «Сильные идеи» прислали свыше 1 тыс. идей по кадровой теме
На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений
На форуме «Сильные идеи» ждут инициатив по подготовке кадров
Лора Луганская