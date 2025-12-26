До 2028 года на развитие нефтяной отрасли потратят рекордные два трлн рублей
До 2028 года в развитие новых нефтехимических производств в России планируется вложить рекордные два триллиона рублей, несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировом рынке и замедление внутреннего спроса. Инвестиции направят на запуск и расширение крупных проектов в нескольких регионах страны.
Мировая нефтехимия сейчас переживает сложный период: отрасль сталкивается с торговыми войнами, перепроизводством, частичным сокращением мощностей и переходом потребителей к более сдержанной модели расходов. На этом фоне многие компании снижают активность и пересматривают свои планы развития. В России ситуация выглядит устойчивее. Крупнейший игрок отрасли — компания СИБУР — продолжает работать с полной загрузкой мощностей и сохраняет конкурентоспособность по затратам.
Председатель правления компании Михаил Карисалов в интервью «России 24» заявил, что инвестиционная программа объемом более двух триллионов рублей будет реализована в полном объеме.
Проекты охватят Татарстан, Тюменскую, Нижегородскую и Воронежскую области, а также Дальний Восток. Ключевым из них станет Амурский газохимический комплекс, который после выхода на полную мощность увеличит производство полимеров в России примерно на 50% и станет одним из крупнейших в мире.
