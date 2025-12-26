До 2028 года на развитие нефтяной отрасли потратят рекордные два трлн рублей

26 декабря 2025, 11:54

Фото: iStock/ronniechua

До 2028 года в развитие новых нефтехимических производств в России планируется вложить рекордные два триллиона рублей, несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировом рынке и замедление внутреннего спроса. Инвестиции направят на запуск и расширение крупных проектов в нескольких регионах страны.