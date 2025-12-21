В Кремле уточнили ситуацию с патентной системой для малого бизнеса

21 декабря 2025, 14:40

Песков заявил, что продление эксперимента по патентам пока не планируется

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что говорить о продлении эксперимента по патентной системе в стране пока не приходится. Об этом сообщает РИА Новости.