В Кремле уточнили ситуацию с патентной системой для малого бизнеса
Песков заявил, что продление эксперимента по патентам пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что говорить о продлении эксперимента по патентной системе в стране пока не приходится. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, условия эксперимента изменились с целью «обеления» экономики. Он напомнил, что налоговая служба не раз предупреждала представителей малого и среднего бизнеса о запрете дробления бизнеса путём создания нескольких ИП.
Представитель Кремля добавил, что в процессе легализации экономики налоговая нагрузка на малый и средний бизнес будет постепенно снижаться.
