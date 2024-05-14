До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм

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Вследствие ужесточения требований Центробанка к потребкредитам и автозаймам отказ могут получить порядка 70% заемщиков. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с «Прайм».
«Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов», — отметил собеседник издания.Спустя несколько месяцев уровень отказов снова пойдет на спад. Это произойдет из-за снижения количества новых заявок на новых условиях, а также выбора максимально надежных заемщиков банками.
У заемщиков не должно быть просроченной задолженности, а совокупный уровень долговой нагрузки должен составлять не более половины официально подтвержденных доходов.
Это может привести к «жесткой посадке» рынка кредитования, что влечёт за собой снижение доходов банковского сектора. Однако риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому ЦБ выбирает оптимальную стратегию, подытожил Мехтиев.
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Алина Юрчак