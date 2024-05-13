Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа

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Российские нефтегазовые доходы выросли за первый квартал текущего года до 4,1 триллиона рублей, сообщает Минфин.
Это на 82,2% больше, нежели аналогичный прошлогодний период. Рост объясняется повышением ценника на экспорт черного золота РФ, а также единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за последний квартал прошлого года. Такая выплата связана с поправками закона в части возмещения акциза на нефтяное сырье.
В частности, в апреле доходы составляют более 1,2 триллиона рублей, это меньше, чем мартовские 1,3, даже если учесть разницу в количестве дней, однако выше январских и февральских показателей.
Итого доходы российского бюджета за первый квартал 2024 года достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Минфина, результат говорит за себя, он значительно превышает запланированную динамику. Расходы же выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Так, бюджетный дефицит составил 1,484 триллиона. Согласно итогам года, он запланирован в размере 1,595 триллиона.
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В частности, в апреле доходы составляют более 1,2 триллиона рублей, это меньше, чем мартовские 1,3, даже если учесть разницу в количестве дней, однако выше январских и февральских показателей.
Итого доходы российского бюджета за первый квартал 2024 года достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Минфина, результат говорит за себя, он значительно превышает запланированную динамику. Расходы же выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Так, бюджетный дефицит составил 1,484 триллиона. Согласно итогам года, он запланирован в размере 1,595 триллиона.
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Анастасия Хохлова