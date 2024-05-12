Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность

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Урожай, собранный в России в 2024 году, будет достаточным для обеспечения продовольственной безопасности страны. Сложные погодные условия и заморозки в некоторых регионах этому не помешают.
Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. На заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам он отметил, что, несмотря на трудности, в этом году стоит ожидать не только урожая в необходимых объёмах. То же самое можно отнести к продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продуктов переработки.
По словам Патрушева, это позволит в достаточной степени насытить внутренний рынок, а также продолжать должным образом выполнять экспортные обязательства. Он подчеркнул, что это является не только заслугой работы аграриев, работающих в любых, даже самых сложных условиях, но и результатом постоянной поддержки государством сельскохозяйственной отрасли.
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