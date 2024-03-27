Доходы авиакомпаний России побили рекорды

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Выручка российских авиаперевозчиков за 2023 год увеличилась на треть, превысив рекордный уровень до пандемии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты АКРА.
Так, совокупная выручка авиакомпаний РФ в минувшем году при росте на 31% достигла 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом, превысив уровни 2019 года, сообщает издание.
При этом пассажиропоток откатился к 2017 году и составил 105 млн человек.
На прибыльность перевозок повлияли рост стоимости билетов, а также увеличение средней дальности перелета почти на 20% за пять лет.
Ряд аналитиков прогнозируют, что в 2024 году возможности авиакомпаний по повышению цен сократятся, в то время как расходы продолжат расти. Некоторые же эксперты считают, что потенциал для подорожания перелетов сохранится и не станет причиной существенного сокращения пассажиропотока.
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При этом пассажиропоток откатился к 2017 году и составил 105 млн человек.
Ряд аналитиков прогнозируют, что в 2024 году возможности авиакомпаний по повышению цен сократятся, в то время как расходы продолжат расти. Некоторые же эксперты считают, что потенциал для подорожания перелетов сохранится и не станет причиной существенного сокращения пассажиропотока.
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Ювелина Бернст