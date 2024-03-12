ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты

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Причиной расследования в отношении S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») стала практика продажи авиабилетов по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Причины различия в ценах на билеты не связаны ни с перечнем предоставляемых на борту услуг, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе. Авиакомпании было выписано замечание, но проблему не устранили. Мало того, представитель перевозчика попытался оспорить решение ФАС в Арбитражном суде города Москвы.
Теперь АО «Авиакомпания «Сибирь» признана виновной в неисполнении предупреждения ФАС и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа.
Ранее представитель ФАС сообщал, что у ведомства есть серьёзные замечания к работе «Яндекс Такси». За прошлый год от пользователей было получено более 300 замечаний.
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Теперь АО «Авиакомпания «Сибирь» признана виновной в неисполнении предупреждения ФАС и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа.
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Мария Федоровцева