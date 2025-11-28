Долги компаний, работающих с нейросетями, достигли 100 миллиардов долларов
Совокупные кредиты компаний, сотрудничающих с разработчиком ChatGPT организацией OpenAI достигли рекордных 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times.
SoftBank, Oracle и CoreWeave взяли по 30 миллиардов каждый. Ещё около 10 миллиардов добавляется за счёт инвестиций и расходов на инфраструктуру, включая строительство дата-центров и запуск вычислительных мощностей для OpenAI. Однако сумма может вырасти: группа банков ведёт переговоры о предоставлении Oracle и оператору центров Vantage ещё 38 миллиардов долларов на те же цели.
При этом OpenAI остаётся убыточной и не ожидает прибыль до 2030 года, планируя потратить свыше 200 миллирдов только на вычислительные мощности. С начала года компания уже подписала контракты на поставку ресурсов для ИИ-сервисов на сумму более одного триллиона долларов.
