В Японии пенсионер наелся ядовитых грибов по совету нейросети
70-летний житель префектуры Нара съел собранные им грибы, которые он перепутал с шиитаке и вешенками. Об этом сообщает Japan Today.
Пожилой мужчина сфотографировал грибы и загрузил снимки в нейросеть, которая уверила его, что они безопасны. Через полчаса после еды у пенсионера началась сильная рвота, его госпитализировали. После анализов выяснилось, что он съел ядовитый омфалот японский, который не смертелен, но вызывает острое отравление.
Издание напоминает, что нейросети не заменяют экспертов, и при сборе грибов всегда следует консультироваться с профессионалами. Омфалот японский легко спутать с съедобными видами, поэтому самостоятельная проверка с помощью ИИ может стать опасной.
