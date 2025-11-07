Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ Jules

07 ноября 2025, 05:46

Фото: iStock/SpVVK

Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак искусственного интеллекта Jules, предназначенного для помощи программистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.