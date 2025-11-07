Достижения.рф

Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ Jules

Фото: iStock/SpVVK

Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак искусственного интеллекта Jules, предназначенного для помощи программистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.



Согласно документу, бренд зарегистрировали 1 ноября 2025 года, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак распространяется на программное обеспечение и приложения с элементами искусственного интеллекта, ориентированные на разработчиков.

ИИ-агент Jules запустили в мае 2025 года. Он работает на базе нейросети Gemini и помогает программистам выполнять рутинные задачи, исправлять ошибки, писать документацию и разрабатывать новые функции.

Отмечается, что сейчас Jules недоступен для пользователей из России. При этом российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — с июля 2022 года находится в процессе банкротства.

Иван Мусатов

