Долги стран перед Россией достигли максимума с 1999 года

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Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1999 года. Об этом гласят данные Всемирного банка.
Отмечается, что общая сумма долга составила 28,86 миллиардов долларов, что стало максимальным показателем с 1999 года, когда задолженность оценивалась в 32,8 миллиарда долларов.
Всего долг перед Россией имеют 37 государств. Наибольший рост показателей наблюдается у Бангладеш и Египта. Их долги выросли в 3 и в 1,9 раз соответственно.
Основным должником остаётся Белоруссия. При этом, её долг за год снизился на 3%, достигнув отметки в 8,2 миллиарда долларов.
Помимо того, лидерами по росту долгов перед Россией являются Индия, Вьетнам и Турция.
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Всего долг перед Россией имеют 37 государств. Наибольший рост показателей наблюдается у Бангладеш и Египта. Их долги выросли в 3 и в 1,9 раз соответственно.
Помимо того, лидерами по росту долгов перед Россией являются Индия, Вьетнам и Турция.
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Анастасия Чинкова