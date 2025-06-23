Доллар дорожает к мировым валютам после ударов США по Ирану

23 июня 2025, 08:59

Фото: iStock/Pineapple Studio

В понедельник утром курс доллара демонстрирует рост по отношению к основным мировым валютам после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.