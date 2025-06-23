Доллар дорожает к мировым валютам после ударов США по Ирану
В понедельник утром курс доллара демонстрирует рост по отношению к основным мировым валютам после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.
По состоянию на 8:13 мск, курс евро к доллару снизился до 1,1495 доллара, по сравнению с 1,1523 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к японской иене также увеличился, составив 147,09 иены, что выше уровня предыдущего закрытия в 146,1 иены за доллар.
Индекс доллара, который отражает курс американской валюты к корзине валют шести основных торговых партнеров США, вырос на 0,35%, достигнув отметки 99,06 пункта.
В ночь на 22 июня США провели атаки на три ядерных объекта Ирана, расположенных в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как заявили в Вашингтоне, цель этих ударов заключалась в том, чтобы уничтожить или значительно ослабить ядерную программу Ирана.
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