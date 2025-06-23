В МИД России назвали условия для возобновления нормального диалога с Западом

23 июня 2025, 05:47

Замглавы МИД Грушко: РФ готова к диалогу с Западом после его отказа от конфронтации

Фото: iStock/vchal

Россия готова к диалогу с Западом и не считает себя его врагом, но есть одно условие. Оппоненты должны отказаться от конфронтационной политики в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости.





Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможной нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Замглавы МИД РФ отметил, что Рютте рассуждал об «очень долгосрочной перспективе», которая пока даже не просматривается на горизонте.





«Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики – мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу», — отметил Грушко.