МАГАТЭ подтвердило разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о значительных разрушениях на иранских ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе в результате ночных воздушных атак США. Об этом пишет РИА Новости.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, уточнил, что на объекте в Исфахане были поражены дополнительные здания, связанные с процессом конверсии урана. Также пострадали входы в тоннели, используемые для хранения обогащенного материала. США подтвердили использование крылатых ракет в этих атаках.
МАГАТЭ отметило, что оценить масштабы повреждений на объекте в Фордо не удалось из-за его подземного расположения и специфики использованных боеприпасов. Объект в Натанзе, который ранее уже подвергался атакам, снова был атакован с применением наземных проникающих боеприпасов.
Несмотря на разрушения, Иран проинформировал МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами всех трех объектов не повысился. Гросси подчеркнул важность поддержания связи между иранским регулятором и Центром инцидентов и чрезвычайных ситуаций МАГАТЭ для мониторинга ситуации.
Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлениям Вашингтона, цель атаки заключалась в уничтожении или значительном ослаблении ядерной программы Ирана.
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