МАГАТЭ подтвердило разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США

23 июня 2025, 07:27

МАГАТЭ зафиксировало разрушения в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США

Фото: iStock/Mieszko9

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о значительных разрушениях на иранских ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе в результате ночных воздушных атак США. Об этом пишет РИА Новости.