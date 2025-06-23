США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов при атаке на Иран

23 июня 2025, 07:58

NYT: США направили бомбардировщики с выключенными транспондерами к Ирану

Фото: iStock/Dmitri Toms

США осуществили сложный военный манёвр, направленный на запутывание иранских разведывательных служб в преддверии потенциальной атаки. Об этом пишет газета New York Times.