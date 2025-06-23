США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов при атаке на Иран
США осуществили сложный военный манёвр, направленный на запутывание иранских разведывательных служб в преддверии потенциальной атаки. Об этом пишет газета New York Times.
В рамках этой операции группа стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести противобункерные бомбы GBU-57, была разделена на две части.
Одна группа бомбардировщиков вылетела из штата Миссури в сторону острова Гуам с включенными радиолокационными ответчиками. Это позволило коммерческим спутникам отслеживать их перемещение и создало видимость активных действий американских вооруженных сил в другом регионе.
В то же время другая группа из семи бомбардировщиков, полностью загруженных боеприпасами, направилась в сторону Ирана с отключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения иранскими радарами. Такой маневр должен был ввести в заблуждение как наблюдателей, так и иранские власти относительно времени и направления возможной атаки.
Издание подчеркивает, что стратегические бомбардировщики B-2 являются единственными военными самолетами, способными выполнять такие задачи без риска быть замеченными.
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