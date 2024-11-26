Раскрыли средний размер банковского вклада пенсионеров

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В Российской Федерации средний депозит среднестатистического гражданина на 1 октября 2024 года составил 370 тысяч рублей, проинформировало «Агентство по страхованию вкладов».
Под конец 10 месяца 2024 года средний размер одного вклада клиентов пенсионного возраста достигнул отметки в 507,2 тысячи рублей, поделился маркетплейс «Финуслуги». В Москве сумма доходит до 625,3 тысячи рублей. Если посчитать средний размер сбережений, учитывая денежные средства на всех вкладах, то на данной платформе он составил почти два миллиона рублей. В общем числе вкладчиков доля представителей людей преклонного возраста оценивается в 15 процентов.
Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев рассказал о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Он советовал начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде.
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Ольга Енгалычева