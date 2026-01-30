«Доллар рухнет, как подкошенный»: Экономист предрек мощный финансовый кризис в США
Экономист Шифф предрек США крах доллара
Мир готовится к новой финансовой эпохе, где доллар перестанет быть королем. Такое заявление сделал экономист и биржевой гуру Питер Шифф, который прославился, предсказав кризис 2008 года.
По словам Шиффа, над США навис призрак «экономического катаклизма», по сравнению с которым кризис 2008 года является «детской забавой». Он считает, что основной удар придется на Америку, от которого остальной мир «даже выиграет».
«Доллар рухнет, как подкошенный! Его место займёт золото. Мировые центробанки во всю скупают золото, избавляясь от долларов и американских трежерис. Мир готовится к новой финансовой эпохе, где доллар больше не будет королём», — приводят argumenti.ru слова экономиста.
По данным издания, Шифф является одним из самых известных финансовых аналитиков и имеет репутацию человека, чьи апокалиптические прогнозы сбываются.
Тем временем социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей выразил мнение, что у союзников США или тех, кто считал себя таковыми, появилась серьезная неуверенность и неопределенность, а поддержка американского лидера Дональда Трампа внутри страны падает.
«Направления внутренней и внешней политики Трампа вызывают большие вопросы у американской аудитории. Свежая американская социология говорит о том, что у Трампа не самые блестящие показатели в плане оценки избирателями его деятельности», — сказал Копатько.
Он добавил, что на сегодняшний день в США негатив по отношению к Трампу выше, чем позитив.