«Доллар рухнет, как подкошенный»: Экономист предрек мощный финансовый кризис в США

30 января 2026, 00:03

Экономист Шифф предрек США крах доллара

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Мир готовится к новой финансовой эпохе, где доллар перестанет быть королем. Такое заявление сделал экономист и биржевой гуру Питер Шифф, который прославился, предсказав кризис 2008 года.





По словам Шиффа, над США навис призрак «экономического катаклизма», по сравнению с которым кризис 2008 года является «детской забавой». Он считает, что основной удар придется на Америку, от которого остальной мир «даже выиграет».





«Доллар рухнет, как подкошенный! Его место займёт золото. Мировые центробанки во всю скупают золото, избавляясь от долларов и американских трежерис. Мир готовится к новой финансовой эпохе, где доллар больше не будет королём», — приводят argumenti.ru слова экономиста.

«Направления внутренней и внешней политики Трампа вызывают большие вопросы у американской аудитории. Свежая американская социология говорит о том, что у Трампа не самые блестящие показатели в плане оценки избирателями его деятельности», — сказал Копатько.