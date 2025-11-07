В Белом доме заявили, что последствия шатдауна в США оказались серьёзнее прогнозов
Белый дом признал, что шатдаун сильнее ударил по экономике, чем ожидалось
В Белом доме признали, что влияние шатдауна на экономику США оказалось значительно серьёзнее, чем предполагалось изначально.
Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
«Воздействие на экономику оказалось гораздо сильнее, чем мы ожидали, потому что шатдаун длится так долго», — отметил он.Работа американского правительства была приостановлена с 1 октября после того, как сенат в четырнадцатый раз не смог одобрить законопроект о краткосрочном финансировании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не имеет законных полномочий выделять средства на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за отсутствия бюджета.
Кроме того, министр транспорта Шон Даффи предупредил, что при дальнейшем затягивании шатдауна возможно закрытие авиасообщения, если полёты станут небезопасными. По его словам, это создаст дополнительные риски для авиационной системы страны.