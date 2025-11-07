В Белом доме заявили, что последствия шатдауна в США оказались серьёзнее прогнозов

07 ноября 2025, 18:14

Белый дом признал, что шатдаун сильнее ударил по экономике, чем ожидалось

Фото: Istock / Douglas Rissing

В Белом доме признали, что влияние шатдауна на экономику США оказалось значительно серьёзнее, чем предполагалось изначально.





Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.





«Воздействие на экономику оказалось гораздо сильнее, чем мы ожидали, потому что шатдаун длится так долго», — отметил он.