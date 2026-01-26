Медведев оценил попытку США переосмыслить курс на «поражение» России
Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает рискованный курс своих предшественников, направленный на нанесение России «стратегического поражения». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» («Ъ»).
Он отметил, что при экс-президенте США Джо Байдене российско-американские отношения пережили особенно сильную деградацию. Они оказались в состоянии хуже того, которое наблюдалось в период Карибского кризиса.
«Мы видим, что новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей», — объяснил Медведев.Он назвал происходящее слабым, но верным «сдвигом», который был необходим для улучшения отношений между двумя странами. При этом политик подчеркнул, что успех нормализации гарантировать пока нельзя — текущий американский лидер достаточно нестабилен в своих политических ориентирах.