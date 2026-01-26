Достижения.рф

Медведев: Попытка США переосмыслить курс на «поражение» РФ является хорошим сдвигом
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает рискованный курс своих предшественников, направленный на нанесение России «стратегического поражения». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» («Ъ»).



Он отметил, что при экс-президенте США Джо Байдене российско-американские отношения пережили особенно сильную деградацию. Они оказались в состоянии хуже того, которое наблюдалось в период Карибского кризиса.

«Мы видим, что новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей», — объяснил Медведев.
Он назвал происходящее слабым, но верным «сдвигом», который был необходим для улучшения отношений между двумя странами. При этом политик подчеркнул, что успех нормализации гарантировать пока нельзя — текущий американский лидер достаточно нестабилен в своих политических ориентирах.
