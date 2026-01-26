Медведев оценил попытку США переосмыслить курс на «поражение» России

26 января 2026, 00:48

Медведев: Попытка США переосмыслить курс на «поражение» РФ является хорошим сдвигом

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает рискованный курс своих предшественников, направленный на нанесение России «стратегического поражения». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» («Ъ»).





Он отметил, что при экс-президенте США Джо Байдене российско-американские отношения пережили особенно сильную деградацию. Они оказались в состоянии хуже того, которое наблюдалось в период Карибского кризиса.





«Мы видим, что новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей», — объяснил Медведев.