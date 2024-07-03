Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной

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Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. Информация следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Всемирного банка.
Отмечается, что объединение, в которое входит 10 государств, среди которых РФ, Бразилия, Индия, КНР и Саудовская Аравия, обходит страны«Большой семерки» (G7), чей суммарный показатель уменьшился до 29 %. Согласно информации источника, с 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2 процентного пункта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.
Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.
Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.
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Екатерина Коршунова