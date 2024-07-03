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Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной

РИА Новости: доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7 %
03 июля 2024, 10:47
Фото: iStock/Andrea Nicolini

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. Информация следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Всемирного банка.
Отмечается, что объединение, в которое входит 10 государств, среди которых РФ, Бразилия, Индия, КНР и Саудовская Аравия, обходит страны«Большой семерки» (G7), чей суммарный показатель уменьшился до 29 %. Согласно информации источника, с 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.



Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

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#экономика
В Сергиевом Посаде запустят производство мебели за 1 млрд рублей
03 июля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиевом Посаде будут производить мебель.
Новым резидентом индустриального парка М-8 Юг, расположенного в городском округе, стала компания «Комфорт М-8». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект компании превысят 1 млрд рублей. Его реализуют на участке размером 7 га, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запустить предприятие планируют в 2027 году. Плановая мощность предприятия составит 340 тыс. единиц продукции в год. На производстве создадут порядка 80 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
Компания займётся на территории индустриального парка производством кухонь, корпусной и офисной мебели, а также мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московской области.

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Подмосковный завод расширит производство труб на 28 тысяч тонн в год
02 июля 2024, 22:30

Фото: iStock / Collab Media

«Ногинский трубопрофильный завод» намерен расширить мощности действующего производства. В этом предприятие поддержит Фонд развития промышленности Московской области.
Компания получит от ФРП льготный заём на инвестпроект в Богородском городском округе.
«Подмосковный ФРП одобрил выдачу льготного займа для НТПЗ почти на 130 млн рублей. Деньги пойдут на запуск новой производственной линии по выпуску трубной продукции. Общий объём инвестиций в проект превысит 230 млн рублей. Запустить производство рассчитывают в будущем году», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Трубопрокатный завод был основан в 2013 году. Мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб. Производственная линия, которую запустят в рамках нового инвестпроекта, позволит ежегодно дополнительно выпускать 28 тыс. тонн трубной продукции

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5%
02 июля 2024, 21:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Промышленное производство в Московской области в январе – мае 2024-го выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%.
Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Подмосковная промышленность сохраняет восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев текущего года снова фиксируется рост – на 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности он ещё значительнее –16,7%», – пояснила Зиновьева.
По её словам, по традиции высокий темп роста – в производстве компьютеров, а также электронных и оптических изделий. Там показатель увеличился на 10,7%. Производство электрического оборудования увеличилось на 24%.

Как отметили в министерстве, выпуск кожи и изделий из неё вырос на 57,7%, производство обуви – на 81,2%.

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#промышленность
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Экономист Абрамов заявил о подорожании хлеба за неделю
02 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/foodandstyle

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что за неделю в России белый хлеб подорожал на почти 6%.
«Интересный факт, что четвертую неделю подряд стоимость корзины из 14 товаров практически не растёт вопреки распространённым ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране. За неделю из 14 товаров снизилась цена на морковь, компенсировав в пользу потребителей её рост на 6,9% неделю назад. Однако повысилась цена на самый дешевый батон белого хлеба на 5,7%», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева высказала мнение о том, что цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования.

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#хлеб
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Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита
02 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/alexialex

Правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный комментарий кабмина.
С данной инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Уточняется, что в договор о займе планируется включить условия, предусматривающие возможность увеличения финансовой организацией размера кредита без заключения нового договора с клиентом.

Предполагается, что инициатива поможет запретить банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке. Парламентариям было предложено доработать законопроект с учетом замечаний кабмина.

Ранее сообщалось, что контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. При этом проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого прибыль.

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Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами
Ульянов: включение РФ в страны с высокими доходами показало провал санкций
02 июля 2024, 07:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем в Telegram-канале прокомментировал включение страны Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения.
Ульянов отметил, что данное изменение продемонстрировало провал санкций западных стран в отношении России. Политик также назвал бизнес западных стран «обезьяним», поскольку он завершился абсолютным фиаско.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

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Всемирный банк включил Россию в топ стран с высокими доходами населения
01 июля 2024, 23:37

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Всемирный банк включил Россию в список стран с высокими доходами населения. Соответствующая информация появилась в блоге организации. Валовой национальный доход на душу населения в РФ вырос до 14 250 долларов в 2023 году, что на полторы тысячи больше показателя 2022 года.
Перевод России в высшую группу связали с выросшими расходами на оборону, восстановлением активной торговли, успехами финансовой и строительных отраслей. Вместе с ней в эту категорию перешли Болгария и Палау.

Как следует из опубликованных данных, свое положение также улучшили Украина, Иран, Монголия и Алжир, перейдя из группы «доходы ниже среднего» в «доходы выше среднего». Украине в этом помогло сокращение населения и вновь начавшийся экономический рост.

Ранее издание The Economist писало, что у Украины остался месяц, чтобы предотвратить дефолт. Он грозит Киеву в августе, если тот не договорится с инвесторами о реструктуризации долгов.

Стоит отметить, что лишь одной страной в рейтинге, которая ухудшила свои показатели, стала Палестина. Ее номинальный ВВП упал на 9,2%.

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#доходы
#банк
#экономика
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Подмосковные компании смогут попасть на международную кондитерскую выставку
01 июля 2024, 18:47

Фото: iStock / AnnaPustynnikova

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья пригласили принять участие в международной выставке ISM Middle East 2024. Она пройдёт в Дубае 24-26 сентября, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Выставка объединит ключевых игроков кондитерской отрасли, торговые ассоциации и учреждения. На ней будут представлены такие категории товаров, как шоколад, шоколадные и кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое, замороженные кондитерские изделия. Попасть на выставку предпринимателям региона поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», – говорится в сообщении.
Оставить заявку на участие можно до 15 августа на сайте.

По всем вопросам рекомендуется обращаться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по почте: fsn@exportmo.ru. С услугами Фонда можно ознакомиться на сайте.

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10 тысяч вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Подмосковье
01 июля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». С 24 по 28 июня ярмарка собрала около 500 крупных работодателей региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
По данным ведомства, всего в 18 городах и на онлайн-площадке было представлено около 10 тысяч вакансий.
«За четыре дня Всероссийской ярмарки трудоустройства её площадки посетили почти 4 тыс. человек. Половина из них получили предложения от работодателей. Работу могли найти представители рабочих профессий, инженеры, экономисты, аграрии, студенты, участники спецоперации, пенсионеры и предпенсионеры», – рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Помимо этого, на площадках ярмарки проводили мастер-классы, тренинги и круглые столы с представителями предприятий и образовательных учреждений. В центре занятости населения Московской области намерены проводить подобные мероприятия весь год.

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