Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем в Telegram-канале прокомментировал включение страны Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения.
Ульянов отметил, что данное изменение продемонстрировало провал санкций западных стран в отношении России. Политик также назвал бизнес западных стран «обезьяним», поскольку он завершился абсолютным фиаско.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.
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Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.
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Екатерина Коршунова