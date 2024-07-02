Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами

Всемирный банк включил Россию в список стран с высокими доходами населения. Соответствующая информация появилась в блоге организации. Валовой национальный доход на душу населения в РФ вырос до 14 250 долларов в 2023 году, что на полторы тысячи больше показателя 2022 года.