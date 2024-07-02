Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита

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Правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный комментарий кабмина.
С данной инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Уточняется, что в договор о займе планируется включить условия, предусматривающие возможность увеличения финансовой организацией размера кредита без заключения нового договора с клиентом.
Предполагается, что инициатива поможет запретить банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке. Парламентариям было предложено доработать законопроект с учетом замечаний кабмина.
Ранее сообщалось, что контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. При этом проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого прибыль.
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Предполагается, что инициатива поможет запретить банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке. Парламентариям было предложено доработать законопроект с учетом замечаний кабмина.
Ранее сообщалось, что контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. При этом проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого прибыль.
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Екатерина Коршунова