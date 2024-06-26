Лавров объявил о будущем БРИКС

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Страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», – сказал министр в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.Ранее министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что его страна хочет присоединиться к БРИКС. Также о готовности вступить в БРИКС заявил Таиланд. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС.
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