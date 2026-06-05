Доля элитных ЖК среди новостроек Казани составляет 8%

05 июня 2026, 17:32

Фото: istockphoto/Konoplytska

На текущий момент премиальные жилые комплексы занимают около 8% от общего объема рынка новостроек столицы Татарстана. Местные эксперты, включая вторичный рынок, оценивают совокупную долю элитного и премиум-сегмента в диапазоне 10-15%.