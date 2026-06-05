Доля элитных ЖК среди новостроек Казани составляет 8%
На текущий момент премиальные жилые комплексы занимают около 8% от общего объема рынка новостроек столицы Татарстана. Местные эксперты, включая вторичный рынок, оценивают совокупную долю элитного и премиум-сегмента в диапазоне 10-15%.
Основное сосредоточение дорогих проектов традиционно фиксируется в Вахитовском районе — историческом центре и вдоль Кремлевской набережной, пишет «Татар-информ» со ссылкой на данные «Циан Аналитики». Второй значимый кластер сложился в Ново-Савиновском районе, где элитное жилье строится вдоль реки Казанки и вблизи современных кварталов.
Средняя цена «квадрата» в премиальном сегменте, по оценкам онлайн-платформы объявлений, достигает 481 тыс. рублей. В наиболее дорогих проектах Вахитовского района и центра стоимость варьируется от 700 до 900 тыс. рублей за кв. метр, а в отдельных ЖК превышает 1 млн рублей.
Для сравнения: медианная стоимость квадратного метра в казанских новостройках в апреле составляла 260 тыс. рублей. Таким образом, премиум-жилье обходится покупателям минимум вдвое дороже среднерыночного уровня.
На первичном рынке самые дорогие лоты исчисляются сотнями миллионов рублей. Одна из самых внушительных по цене квартир в новостройке оценивается примерно в 164 млн рублей — на эту сумму можно приобрести около 16 «однушек» средней стоимости на первичном рынке.
Вторичный рынок ставит еще более высокую планку. Самый дорогой выставленный объект в Казани стоит 466 млн рублей, что почти втрое превышает цену самой дорогой квартиры в новостройке.
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