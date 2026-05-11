Стало известно, упадут ли цены на новостройки летом 2026 года

11 мая 2026, 21:24

Профессор Сафонов: падения цен на новостройки летом ждать не стоит

Фото: istockphoto/Evkaz

Цены на рынке первичного жилья вряд ли пойдут вниз, поскольку девелоперы вынуждены включать в себестоимость объектов расходы на обслуживание банковских кредитов. Такой прогноз озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





По словам эксперта в беседе с URA.RU, использование эскроу-счетов не избавляет строительные компании от необходимости привлекать заемные средства. Покупательские деньги остаются замороженными до выполнения условий договора, поэтому бизнесу приходится финансировать стройку за счет кредитов. В итоге в конечную цену квадратного метра закладываются не только траты на материалы и зарплаты, но и проценты по банковским кредитам.



Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение ввода новых проектов. Согласно данным аналитического центра ДОМ.РФ, объем запуска нового строительства в апреле снизился на 18% по сравнению с тем же месяцем 2025 года — до 3,4 млн квадратных метров.



Падение обеспечили преимущественно крупнейшие рынки. В регионах — лидерах по объему строящегося жилья запуски упали на 38% в годовом выражении. При этом в остальных субъектах РФ (не входящих в топ-10) наблюдается небольшой рост — на 2% год к году.



