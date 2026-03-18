В Апрелевке поставили на кадастр три новостройки на 619 квартир

18 марта 2026, 09:32

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три дома на 225, 232 и 162 квартиры, построенные в составе жилого комплекса «Времена года» в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в детсады и школы.





«Новостройкам присвоили адреса: город Апрелевка, улица Пролетарская, дом №20, дом №20ж и дом №20е. Кадастровые номера: 50:26:0160203:1403, 50:26:0160202:2343 и 50:26:0160202:2620», — говорится в сообщении.