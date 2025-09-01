Риэлтор Апрелев: ипотеки на новостройки нужно выдавать по окончании строительства

01 сентября 2025, 12:28

Фото: iStock/FOTOFORCE

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев предложил выдавать ипотечные кредиты на новостройки после завершения их строительства. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.





Риэлтор отметил, что значительная часть продаж на первичном рынке недвижимости сегодня осуществляется через рассрочку от застройщика, что несет риски для обеих сторон сделки. По его словам, чтобы решить эту проблему, ЦБ должен ввести рассрочки в прозрачное поле ипотеки, начать выдавать жилищные кредиты только после ввода дома в эксплуатацию, а также не требовать от заемщиков полного заполнения эскроу-счетов.



По словам эксперта, текущая система приводит к ситуации, когда до 30% дольщиков платят проценты по ипотеке, но не могут получить жилье из-за задержек строительства. Вместо нее, по его мнению, можно установить несколько ступеней для риска — например, три по размеру взноса (10%, 20% или 30%) — и оценивать кредитоспособность покупателей на этапе оформления рассрочки.

«В таком случае человек получает возможность выкупить квартиру, когда ее сдадут в эксплуатацию, и начинает платить проценты по кредиту лишь после того, как начнет пользоваться своей жилплощадью», — говорится в статье.