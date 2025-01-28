Доля ипотеки при продаже квартир в Москве упала вдвое в декабре

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В декабре 2024 года доля сделок с использованием ипотеки при продаже квартир в Москве сократилась вдвое в сравнении с показателями того же месяца 2023 года. К соответствующим выводам пришли аналитики VSN Group. Такие показатели, как отмечается, связаны с отменой льготной ипотеки летом 2024 года.
«Существенно изменилась доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках сегментов «комфорт» и «бизнес» — относительно ноября 2024 года она сократилась на 8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на рекордные 47%, составив 37% в общей структуре сделок», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.Вместе с тем директор по маркетингу Нацбюро кредитных историй Алексей Волков напомнил, что в 2025 году будет продлена программа семейной ипотеки, но, чтобы сохранить баланс выдачи, будут скорректированы ее лимиты. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт назвал эту программу основным драйвером на рынке ипотеки на данный момент.
«Стоит отметить, что в 2025 году реализация и финансирование ряда льготных программ будет продолжено. Однако пока сложно сказать, какую стратегию выберут банки – замедлять выдачу кредитов или, наоборот, пытаться потратить лимиты максимально быстро. Одно можно сказать определенно – из-за высоких рыночных ставок спрос на ипотеку будет формироваться почти исключительно в секторе льготных программ», — подчеркнул Волков.Читайте также:
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