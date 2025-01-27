Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей

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Средний размер потребительских кредитов в России, по данным за декабрь 2024 года, упал на 1,6% — до 140 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй, этот показатель является самым низким за весь год. Тенденция со снижением среднего кредитного чека, как отмечается, продолжается уже полгода.
«Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был отмечен в Москве, где он составил 218,6 тыс. рублей. Петербург с показателем в 187,7 тыс. рублей занял второе место. Первую тройку замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (182,7 тыс. рублей)», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с данными Нацбюро.В то же время в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» перед выдачей кредита, за время которого у клиента есть время, чтобы еще раз обдумать необходимость получения займа и отказаться от него, особенно если речь о давлении мошенников. Юрист Дмитрий Кваша, слова которого приводит «Вечерняя Москва», отмечает, что такой механизм убережет людей от аферистов.
«Теперь же с помощью этих поправок человек может прийти в банк, подать документы на получение кредита либо сделать это онлайн, на что ему в соответствии с регламентом банка дадут согласие либо откажут в займе. После чего последует «период охлаждения», который должен привести человека в чувство и дать ему время на размышления», — пояснил юрист.Читайте также:
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