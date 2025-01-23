Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке

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По рыночной ипотеке со ставкой от 24% до 29,7% на данный момент заключается лишь около 10% сделок. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, при низких ставках таких сделок было около 40-50%.
Тем временем президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, заявила, что изменений в ближайшее время в этой сфере ждать не стоит. Она подчеркнула, что все зависит от ключевой ставки, которую назначает Центробанк, а тенденций к ее снижению в настоящий момент нет.
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«По нашим наблюдениям, в период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40–50% сделок. Сегодня — не более 10%. Стоит уточнить, что низкие ставки — это до 13-14% годовых, они достаточно лояльны для покупки недвижимости с учетом инфляции», — пояснил эксперт.
Тем временем президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, заявила, что изменений в ближайшее время в этой сфере ждать не стоит. Она подчеркнула, что все зависит от ключевой ставки, которую назначает Центробанк, а тенденций к ее снижению в настоящий момент нет.
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Данил Пономарев