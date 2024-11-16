Доля рубля в расчетах за импорт с Азией выросла до 43,6%

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Доля рубля заняла 43,6% среди валют, которыми рассчитывалась Россия за импорт из стран Азии в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на структуру валют от ЦБ. Российский рубль, как отмечается, впервые преодолел планку в 40% на этом направлении.
По данным Банка России, использование доллара и евро в торговле с азиатскими партнерами продолжает падать, уже достигнув минимального показателя в 12,3%.
Импорт из стран Америки пока что в основном оплачивается долларом и евро — их доля составляет 66,9%. Доля рубля — 28,2%, доля валют дружественных стран — 4,9%.
По всей структуре импорта за третий квартал 2024 года также преимущественно использовался рубль — 46,1%. Это максимальный показатель с 2019 гда.
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Импорт из стран Америки пока что в основном оплачивается долларом и евро — их доля составляет 66,9%. Доля рубля — 28,2%, доля валют дружественных стран — 4,9%.
По всей структуре импорта за третий квартал 2024 года также преимущественно использовался рубль — 46,1%. Это максимальный показатель с 2019 гда.
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Данил Пономарев