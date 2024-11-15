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«Любовь без радости была»: в РФ оценили отказ парламента Абхазии от соглашения

Арефьев: отказ Абхазии от договора по инвестициям не отразится на экономике РФ
Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Отказ абхазской стороны ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ никак не скажется на экономике России, рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев.
«Если они не хотят, чтобы наши инвесторы работали у них, то, как говорится, «любовь без радости была, разлука будет без печали», — прокомментировал парламентарий.
Арефьев подчеркнул слабость абхазской экономики, а также то, что Абхазия является «довольно маленькой страной».



«Никак это дело не повлияет на нашу экономику. Не мы от нее получаем инвестиции, а они от нас получают инвестиции», — заключил Арефьев.

Ранее сообщалось, что протестующие в Сухуме собрались у здания парламента и скандируют «Россия». Подробности передали очевидцы событий.

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Воробьёв: федеральная поддержка помогает создавать в Подмосковье ОЭЗ и индустриальные парки
Воробьёв: федеральная поддержка помогает создавать ОЭЗ и индустриальные парки
15 ноября 2024, 16:49

А. Воробьёв Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поддержка президента и правительства России позволяет развивать в Подмосковье экономику, создавать новые особые экономические зоны и индустриальные парки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил на Съезде министров экономики субъектов Федерации, который прошёл в Доме правительства Подмосковья.
«Мы плотно работаем с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития. Для нас важно обсуждать направления работы, которые дают результат. В частности, это развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения приняты правительством России при поддержке нашего резидента», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы – нацпроекты, рынок труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, технологический суверенитет и внешнеэкономическую деятельность. Участники обменялись лучшими практиками.
«Хочется поблагодарить Московскую область, Андрея Юрьевича Воробьёва за профессиональную работу, которая ведется с командой Минэкономразвития, за предложения, которые мы получаем. Мы отрабатывали все ваши инновационные инициативы, и порядка 90% предложений было реализовано», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
М. Решетников Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, российская экономика продолжает расти темпами выше среднемировых. Согласно новым данным Росстата, рост за девять месяцев составил 4,2%. В плюсе – отрасли экономики предложения. Растёт промышленность, идёт переориентация экспорта. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения.

Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Подмосковье больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. Сейчас создаётся шестая – «Большой Серпухов». В подмосковные площадки ОЭЗ инвестировано около 200 млрд рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество индустриальных парков в Подмосковье за 10 лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, там работают более 1,5 тыс. предприятий.

К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных. Эти ИП создаются по стандарту «всё включено»: инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы для компаний «под ключ», готовые помещения «Лайт Индастриал» для малого бизнеса, социальная инфраструктура.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье также активно создают сервисы для поддержки бизнеса. Например, система ЦУР «Бизнес» – это единая точка сбора и отработки обращений предпринимателей и инвесторов, объединяющая все каналы обратной связи. В их числе – горячая линия 0150, Инвестпортал, почта губернатора, соцсети, приёмная правительства Московской области.

Эта система была внедрена в конце 2022 года, а в 2023-м признана правительством одной из лучших практик. Её масштабировали на 10 пилотных регионов. Сейчас ЦУР «Бизнес» запущен уже в 30 субъектах Федерации, а в 2025 году систему планируется тиражировать по всей стране.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Московская область развивается удивительными темпами и с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения диверсификации экономики. И это всё транслируется в качество жизни жителей Московской области. Сегодня Подмосковье считают одним из лучших российских регионов и одним из лучших мест для жизни человека», – отметил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлёв.
Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития России. Участниками стали делегации всех регионов. В этом году площадку для проведения предоставила Московская область.

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#московская область
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#дпмо
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Губернатор Воробьёв пригласил представителей регионов в подмосковный ЦУР
15 ноября 2024, 14:47

Фото: скриншот видеотрансляции

II Съезд министров экономического развития субъектов Российской Федерации проводится в Подмосковье, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поприветствовал его участников и предложил всем желающим ознакомиться с работой областного Центра управления регионом.
«Я очень надеюсь, что ваш визит сюда, уважаемые коллеги, пройдёт с пользой. И в свою очередь мы можем тем, кому это интересно, продемонстрировать работу нашего Центра управления регионом — по всем отраслям без исключения и по инвестициям и экономическим показателям в частности», — сказал Андрей Воробьёв.
Фото: Фото: скриншот видеотрансляции

В своём выступлении губернатор Московской области также отметил важность развития особых экономических зон и индустриальных парков и поддержки малого и среднего бизнеса.

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#андрей воробьёв
#экономика
#инвестиции
#цур
#оэз
#московская область
#подмосковье
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В Кремле прокомментировали рост ставок по ипотеке
Песков связал рост ставок по ипотеке с обеспечением стабильности экономики
15 ноября 2024, 13:36

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о снижении доступности ипотечных кредитов для россиян в связи с поднятием ставок в Сбербанке до 28%. По его словам, это меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране, за последствиями которых тщательно следят. Об этом сообщает РБК.
«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — пояснил пресс-секретарь главы государства.
С сегодняшнего дня, 15 ноября, Сбербанк поднял ставки по ипотеки на 3,5%: на новостройки — до 28,4%, на вторичное жилье — до 28,1%. Клиенты, которым заявки на ипотеку одобрили ранее, смогут получить кредит на прежних условиях.

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ВТБ повышает ставки по вкладам в рублях
ВТБ повысил ставки по депозитам до 24%
15 ноября 2024, 09:01

Фото: istock/Max Zolotukhin

ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам в рублях на всех сроках с 15 ноября 2023 года. Об этом информирует РБК.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой банка, максимальная ставка по депозитам на срок один год теперь составляет 24% годовых, что на 2,5 процентных пункта выше предыдущего уровня.

Для вкладчиков, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС), максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» достигла 30% на срок три месяца. Вкладчики могут также воспользоваться ставками в 23,5% годовых для полугодовых вкладов и 22,5% для депозитов на три месяца. Для более длительных вкладов, таких как три года, ставка составляет 20%, а для сроков в 1,5 и 2 года — 19%.

Кроме того, для клиентов, которые оформили программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода» возросла до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия депозита составляет 30 000 рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программе долгосрочных сбережений. Вклад доступен на сроки три, шесть или двенадцать месяцев.

Ранее специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества на госсервисах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ставка
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Стал известен прогноз о ценах на индейку в ближайшие месяцы
Экономист Белхароев: возможно повышение цен на индейку к зиме
15 ноября 2024, 04:53

Фото: iStock/Aisylu Siraeva

Цены на мясо индейки, вероятно, останутся стабильными в ближайшее время, но с наступлением осени и зимы, когда растет спрос на белковые продукты, возможен их рост, сообщает доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев агентству «Прайм».
Он отметил, что валютные колебания и предстоящие новогодние праздники также могут повлиять на стоимость индейки.

Сейчас индейка не так популярна, особенно в крупных городах, поэтому резких скачков цен или дефицита не ожидается. Однако производители могут временно сдерживать поставки до середины октября для сохранения прибыли.

Белхароев также подчеркнул, что индейка, благодаря своим потребительским качествам и относительно низкой цене, может со временем стать сопоставимой по популярности с курицей.

Чтобы избежать роста цен, важно увеличить производство, в том числе с помощью государственной поддержки, заключил эксперт.

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#производство
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#производители
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Для подмосковных самозанятых организовали бесплатные бизнес-тренинги
14 ноября 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Самозанятые предприниматели Московской области смогут принять участие в серии бесплатных очных бизнес-тренингов, стартующей в столице 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Обучение организовано региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На тренинге «Базовый финансовый учёт для бизнеса и налогообложение» слушатели научатся грамотно планировать и рассчитывать свой проект. Они узнают, как прогнозировать операционные и финансовые риски, управлять ими», – рассказали в ведомстве.
Спикером выступит управляющий директор блока среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.

Спикером тренинга «Как запустить экономически потенциальный продукт?» станет бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.

Оба мероприятия пройдут 22 ноября на площадке Высшей школы предпринимательства Финуниверситета по адресу: г. Москва, Кибальчича, д.1.

Тренинг «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» стартует в 10:00, а тренинг «Как запустить экономически потенциальный продукт?» – в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21:00 19 ноября на сайте.

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#мой бизнес
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В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
14 ноября 2024, 21:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон об увеличении ставки налога на игорный бизнес в Подмосковье с 1 января будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Сейчас пределы ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы составляют 3 млн. рублей в месяц. С 1 января 2025 года предельная ставка налога повышается до 10 млн. рублей в месяц», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Налоговые ставки устанавливают субъекты Федерации. В области три таких объекта», – отметила, представляя закон, замминистра экономики и финансов Московской области Елена Землякова.
Она добавила, что повышение ставки позволит привлечь в бюджет региона 252 млн. рублей.

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#депутаты
#налоги
#подмосковье
#московская область
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Глава Одинцова Иванов осмотрел площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах
14 ноября 2024, 20:32

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел промышленную площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Технопарк расположен в Петровском проезде на площади более 4 га. Один из крупнейших арендаторов – ООО «Фанпорт», производитель деревянных дверей и мебели, в том числе торговой марки «Юнион», а также строительных конструкций из дерева и столярных изделий.
«Деревянные двери и мебель здесь производят из отечественного сырья. Важно отметить, что локализация составляет порядка 80%. Очень крупное предприятие, выпускает действительно качественную продукцию», – сказал Иванов.
Он также оценил работу сервисного центра «Меркатор Холдинг». Это крупный производитель коммунальной и дорожно-уборочной техники. Сборка машин ведётся в Калуге, а в Одинцовском городском округе проводят сервисное обслуживание навесного оборудования и ремонт машин. Для этого на площадке технопарка оборудовано 11 постов. Клиенты центра в Больших Вязёмах – заказчики из Москвы и Подмосковья.

Другие крупные резиденты промышленной площадки «Мадекс-Технопарк» – производитель сварного решётчатого и прессованного настила ООО «Дежеста», фабрика современных технологий по изготовлению изделий из металла ООО «ФСТ» и производитель полиэтиленовой упаковки ООО «ВАЙТПАК».

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Патрушев сказал проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран
14 ноября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/ branex

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран, с целью удовлетворения растущего спроса на этот продукт, проинформировали в аппарате вице-премьера.
«Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — отмечает Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер Российской Федерации обратил внимание, что реализовать данную цель поможет федеральный проект «развитие овощеводства и картофелеводства».

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщало, что в деревне Демидово Егорьевского городского округа завершилось строительство овощехранилища вместимостью 3,5 тысячи тонн. Инвестор проекта — компания ООО «Лесные Дали», которая специализируется на выращивании овощей и их переработке.

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