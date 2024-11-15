«Любовь без радости была»: в РФ оценили отказ парламента Абхазии от соглашения

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Отказ абхазской стороны ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ никак не скажется на экономике России, рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николай Арефьев.
«Если они не хотят, чтобы наши инвесторы работали у них, то, как говорится, «любовь без радости была, разлука будет без печали», — прокомментировал парламентарий.Арефьев подчеркнул слабость абхазской экономики, а также то, что Абхазия является «довольно маленькой страной».
«Никак это дело не повлияет на нашу экономику. Не мы от нее получаем инвестиции, а они от нас получают инвестиции», — заключил Арефьев.
Ранее сообщалось, что протестующие в Сухуме собрались у здания парламента и скандируют «Россия». Подробности передали очевидцы событий.
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