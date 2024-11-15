Центробанк отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам

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Центробанк России на один квартал отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам с 1 января. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале. Снятие ограничения будет действовать до 31 марта 2024 года.
«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», — сказано в сообщении.Ранее Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики. Предложение согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.
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