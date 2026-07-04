«Должны были разорвать нас»: эксперт заявил о парадоксальном эффекте санкций против РФ

04 июля 2026, 12:58

Эксперт по соцполитике Якубович: Санкции сработали на укрепление России

Фото: iStock/Mihrzn

Западные санкции положительно отразились на экономике России. Об этом сообщил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





Он уточнил, что с 2023 по 2025 российский ВВП вырос более чем на 10%, примерно на 3,3% в год. Такие показатели превышают среднемировые темпы. При этом параллельный импорт с 45 миллиардов долларов в 2024 году снизился к 2025 году до 33–35 миллиардов долларов. То есть Россия смогла заместить импорт собственным производством, а не просто обойти санкции, пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.





«Санкции, введенные против России, должны были разорвать нас экономически. Эффект оказался обратным. Мы начали производить то, что раньше завозили. Санкции парадоксальным образом сработали на укрепление России», — отметил эксперт.