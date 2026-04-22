22 апреля 2026, 15:14

В ЕС утвердили кредит для Киева €90 млрд и новый пакет санкций против России

В Совете Европейского союза сообщили, что послы стран ЕС одобрили выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, а также утвердили 20-й пакет санкций против России.





По материалу ТАСС, решение стало возможным после того, как Венгрия и Словакия сняли ранее наложенное вето. Информацию уточнил журналистам в Брюсселе представитель председательствующего в Совете ЕС Кипра.



Как ранее отметил политолог Сергей Брекотин, санкции США и Евросоюза в отношении российских энергоресурсов, вероятно, формально сохранятся, но их применение может смягчаться в зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Речь, по его словам, может идти не о полном снятии ограничений, а о временных послаблениях через исключения, временные лицензии или менее жёсткий контроль за соблюдением санкционных норм.



Эксперт добавил, что в таком случае так называемый теневой флот, задействованный в перевозках российской нефти, продолжит работу, а созданная инфраструктура останется страховкой на случай нового ужесточения. Брекотин допустил, что Евросоюз при дефиците энергоресурсов на мировом рынке может начать искать способы обхода собственных санкций или более мягко их трактовать, и подобные послабления могут сохраняться долго, если усилится давление со стороны бизнеса и энергетических компаний.



