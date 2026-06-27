МИД РФ: Запад не планирует снимать санкции с России даже в долгосрочной перспективе

27 июня 2026, 01:33

Фото: iStock/Leestat

Запад не намерен отменять санкции против России ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай».