МИД РФ: Запад не планирует снимать санкции с России даже в долгосрочной перспективе
Запад не намерен отменять санкции против России ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай».
По словам дипломата, инициатором санкций никогда не была российская сторона, поэтому не ей и предлагать условия их снятия. Однако анализ текущей ситуации в международных отношениях свидетельствует о том, что коллективный Запад не готов отказаться от ограничительной политики в обозримом будущем.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что Евросоюз и НАТО приступают к подготовке к потенциальному военному конфликту с Россией, который, предположительно, может начаться на рубеже десятилетий. Запад пытается создать условия, которые позволят нанести стратегическое поражение Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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