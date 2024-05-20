Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае изменения ставок налога на доходы россиян дополнительные средства должны быть распределены и использованы для решения ключевых социальных проблем и обеспечения развития страны.
При этом, как отметил он, конкретные параметры изменений налога на доходы для различных категорий граждан находятся еще на стадии разработки и уточнения, передает РИА Новости.
Силуанов подчеркнул необходимость того, чтобы налогоплательщики четко видели, как используются дополнительные налоговые поступления. Он заключил, что эти средства будут направлены на социальное развитие страны и решение ее наиболее насущных проблем.
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Артем Кузьмин